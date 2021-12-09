Sergen Yalçın tazminat alacak mı?

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın dönemi sona ererken ayrılığın ardından tazminat konusu da merak ediliyordu.



Sergen Yalçın sezon başında kontrat yenilemişti. Şu ana kadar 24 milyon liralık yıllık ücretinin yarısını alan Sergen Yalçın'ın gelecek alacaklarını talep etmediği ve tazminat da istemediği bildirildi.



Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ da konu ile ilgili "Maddi konuluk bir olay yok. Sergen hocanın zaten tazminat maddesi yoktu. Karşılıklı anlaşarak ayrıldık." ifadelerini kullandı.



Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde toplam 83 maça çıktı.



Siyah-beyazlı takım bunların 47'sini kazanırken, 12 maçtan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. "Kara Kartallar", Yalçın yönetimindeki 83 maçta 156 gol atıp kalesinde 107 gol gördü.





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