Sergen Yalçın, Talisca gibi çilingir istiyor

Sergen Yalçın yönetimden, kişisel becerileriyle takımı pozisyona sokacak forvet arkası transferi talebinde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın, Talisca gibi çilingir istiyor
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26 Aralık 2020 11:06
Kapanan takımlara karşı oyunu çözmekte zorlanan Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Mensah bu ihtiyaca cevap veremezken teknik direktör Sergen Yalçın'ın kişisel becerileriyle takımı pozisyona sokacak forvet arkası transferi talebinde bulunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılarda Talisca ismi gündeme gelse de Çin'de sezon başına kazandığı 8 milyon Euro, transferini mümkün kılmıyor. Yönetimin Avrupa pazarında fırsat kovaladığı ve sorunu ocak ayında çözüme kavuşturmayı planladığı belirtildi. Beşiktaş, ara dönemde santrfor transferi de düşünüyor.

SİVAS MAÇINDA 3 DEĞİŞİKLİK
Yoğun fikstür içerisinde rotasyona sık sık başvuracağını belirten Sergen Yalçın, pazartesi günkü Sivasspor karşılaşmasında en az 3 değişiklik yapmayı planlıyor. Deneyimli hocanın sol bekte N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz'a formasını geri vereceği, sol kanatta Larin'i dinlendirip N'Koudou'yu sahaya süreceği öğrenildi. Hafif sakatlığı bulunan Mensah da sağlık durumuna göre Atiba'nın yerine görev yapacak.





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