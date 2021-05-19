'Sergen Yalçın sözleşme imzalayacak! Uzun süre Beşiktaş'ta kalmalı'

Beşiktaş'ta iki kupa kazanın Sergen Yalçın'ın sözleşmesi kısa bir süre içerisinde resmen bitecek. Siyah-beyazlı camia, Sergen Yalçın ile sözleşme imzalanmasını bekliyor.



AHMET NUR ÇEBİ NE DEDİ?



Türkiye Kupası maçının ardından konuşan başkan Ahmet Nur Çebi "Sergen Yalçın'ın sözleşmesiyle ilgili konuşacak bir şey yok. Beşiktaş taraftarı rahat olsun." sözleriyle taraftarlara mesaj yolladı.



SERGEN YALÇIN NE DEDİ?



Sergen Yalçın ise "Biraz dinlenelim geleceği düşünürüz. Şu an geleceğimi düşünmüyorum. Kafamı toplamam lazım. Evde oturup televizyon izlemek istiyorum. Bir süre futbol konuşmak istemiyorum, konuşacağımı da zannetmiyorum." sözleriyle dikkat çekti.



FEYYAZ UÇAR: "SÖZLEŞME HAYIRLI OLSUN"



Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın'ın devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Feyyaz Uçar "Sergen Yalçın gelirken, imza töreninde uzun soluklu bir başlangıç olacağını gördük. Sergen Yalçın'ı uzun süre Beşiktaş'ın başında görmek istiyoruz. Uzun süre futbol konuşmayacağım dedi ama konuşacaktır. EURO 2020 var, onunla ilgili görüşleri olacaktır. Şampiyonayı seyredecektir. Sonra Şampiyonlar Ligi var. Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın için bana "Ne gerekiyorsa yapılacak" dedi. Sergen Yalçın'ın memnun edilecektir. Şimdiden Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesi hayırlı olsun diyorum." diyerek Sergen Yalçın'a mesaj gönderdi.



