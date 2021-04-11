Sergen Yalçın: 'Son düdüğe kadar hücum istiyorum!'

Adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş'ta zafere ulaşmak için teknik direktör Sergen Yalçın da takımını sürekli motive ediyor.



Tesislerde takımı ile bir toplantı yapan 48 yaşındaki çalıştırıcı, rakipleri Erzurumspor'un ligdeki durumunun rehavet yaratmaması için uyarılarda bulunurken, şu ifadelerle de oyuncularına seslendi: "Rakibimizin durumu sizi yanıltmasın bu tür maçlar hepsinden daha kritik olur. Biz şampiyonluğun en büyük adayıyız ancak rakiplerimiz de ligde kalmak için savaş veriyor. Kimse rehavete kapılmasın. Alanya maçında olduğu gibi başlama düdüğüyle birlikte hücuma ağırlığımızı koyacağımız bir oyun istiyorum. Hücumda baskın olduğumuz maçları rahat kazandığımızı Alanya karşısında gösterdik. 90 dakika boyunca bunu yaparak maçı kontrolümüzde tutmalıyız."



CENK'E 'HAZIR OL' EMRI!

CENK Tosun geçtiğimiz hafta Alanya karşısında sabah Kovid-19 testine girerken, akşamında hiç idman yapmamasına rağmen ilk 11'de oynayıp, 1 de gol atmıştı. Cenk ile görüşen Sergen Yalçın, oyuncusuna fizik durumunu sordu, "Geçtiğimiz haftadan çok daha iyi durumdayım" yanıtı aldı. Yalçın ise öğrencisine, "Bu maçta skora göre seni daha uzun süre sahada tutabilirim, gücünü kontrollü kullan" dedi.



