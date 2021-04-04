Sergen Yalçın: "Sizin yapamadığınızı onlar yaptı"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sergen Yalçın: 'Sizin yapamadığınızı onlar yaptı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2021 20:35
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadelede görev yapan hakemlere tepki gösterdi.

Kasımpaşa'da sarı kartı bulunan Aytaç Kara, 60. dakikada rakibine bir müdahalede bulundu ve hakem Halil Umut Meler, faul düdüğünü çaldı.

Beşiktaşlı futbolcular kart itirazında bulunurken Meler, kartına başvurmadı.

Bu pozisyonun ardından Aytaç Kara, 66. dakikada oyundan alındı ve yerini Bistrovic'e bıraktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise bu değişiklik esnasında hakem Halil Umut Meler'e, "Sizin yapamadığınızı onlar yaptı" şeklinde seslenerek tepki gösterdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.