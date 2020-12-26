Sergen Yalçın: "Sivasspor'u da yenmek zorundayız"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Ankaragücü galibiyeti için oyuncularını tebrik etti, oyun için eleştirdi. Başarılı çalıştırıcı, Sivasspor maçının daha zor olacağını belirterek, hep birlikte eksikleri düzeltmeleri gerektiğini söyledi

Haber; Milliyet
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Sergen Yalçın: 'Sivasspor'u da yenmek zorundayız'
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26 Aralık 2020 09:03
Süper Lig'de 14. haftada Ankaragücü deplasmanında 1-0 kazanıp, üç puanla dönen Beşiktaş'ta oyun memnun etmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın 3 puandan memnun olsa da oyununun Sivasspor maçının kazanılması için yeterli olmayabileceğini takımına aktardı.

Ankaragücü galibiyeti sonrası oyuncularını tebrik eden ancak ortaya konan futbolu eleştiren siyah-beyazlı teknik adamın "Kolay olmadığını biliyorum artık üç günde bir maç oynuyoruz. Ama bu tempoya alışmamız lazım. Rakip bize karşı çok iyi ve arzulu oynadı. Böylesine bir maçtan galibiyetle dönmek elbette önemli ama oyunumuzda bazı eksiklikler vardı. Bunu da hep birlikte düzeltmemiz gerek" dediği öğrenildi.

Sivasspor maçının kolay geçmeyeceğini ama kazanmaktan başka seçeneği olmadığını da dile getiren Sergen Yalçın'ın, "Bu süreçte herkes şans bulacak. Belirli bir sayıda isimlerle bu yoğun tempoyu geçmemiz kolay değil. O nedenle hazır olan herkese şans veriyorum. Maça sonradan girecek olan arkadaşlarımızın yanı sıra, yoğun maç trafiğinde bazılarınızın dinlenmesini sağlayacak futbolcu sayısı da artmalı. Ama kazanma arzumuz ve tempomuz da çok aşağıya düşmemeli" diye konuştuğu bildirildi.

Öte yandan Teknik Direktör Sergen Yalçın, bir kez daha son maçtaki kadroya göre bazı isimleri kenara çekecek. 

 


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