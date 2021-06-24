Sergen Yalçın, sevgilisiyle Ukrayna'ya gitti

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile Ukrayna'ya tatile gitti.

Haber; Sabah
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Sergen Yalçın, sevgilisiyle Ukrayna'ya gitti
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24 Haziran 2021 10:29
Sezonu 5 Temmuz'da açacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile vakit geçiriyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş ile anlaşan Sergen Yalçın, tatil rotasını Avrupa'ya çevirdi. Deneyimli teknik adam, kız arkadaşı Lisaveti Karibskaya ile birlikte Ukrayna'ya tatile gitti. Bu tatili Ukraynalı model Karibskakaya'nın çok istediği ifade edildi.

Sergen Yalçın, İstanbul'a dönüşte yeni sezonla ilgili çalışmalarına hız verecek.




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