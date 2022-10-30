Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından biri olup şampiyonluklar yaşayan, aynı başarıyı teknik direktör olarak da gerçekleştirme fırsatı elde eden Sergen Yalçın, sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.



SERGEN YALÇIN SORULARA YANIT VERECEK



Teknik direktör Sergen Yalçın, gündemdeki konular ve kariyer planı ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yapacak. Şenol Güneş göreve gelmeden önce yeniden Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın 1 Kasım'da TV 100'deki 'Az Önce Konuştum' programına konuk olacak. Yalçın'ın açıklamalarını Sporx'ten takip edebilirsiniz.





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