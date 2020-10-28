Sergen Yalçın: "Savunma sorununu çözeceğiz"

Beşiktaş'ta Yalçın, galibiyete rağmen eksiklerinin farkında olduklarını söyledi.

Haber; Hürriyet
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Sergen Yalçın: 'Savunma sorununu çözeceğiz'
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28 Ekim 2020 08:52
Ligde 3 hafta sonra çıktığı maçta Denizli'yi deplasmanda 3-2 yenip üç maçlık galibiyet hasretine son veren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, futboldan çok alınan sonuçtan memnun...

Yöneticilerle sohbet eden Yalçın'ın "Zor şartlarda hazırlandık. Son gün takıma katılan, antrenman eksiği olan futbolcuları ekibe kaynaştırmak için uğraştık. Futbolcularla birebir konuşarak sistemimizi anlattık, uyum süreçlerini hızlandırdık" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bu koşullarda zor da olsa alınan üç puandan memnun olan başarılı teknik adam, "Takımın moral-motivasyonu yükseldi. Defansta sıkıntı var ancak çözeceğiz. Kalede Ersin ve Utku'ya inancım tam. Güçlü olmalıyız. Bunu da başaracağız" dedi.



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