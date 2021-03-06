Sergen Yalçın 'sarı karttan' cezalı duruma düştü!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşısında gördüğü sarı karttan dolayı cezası duruma düştü ve Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası maçında takımının başında yer alamayacak.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Bugün ekstrem şeyler olmadı, iyi yönetti. Bir pozisyonda sesimizi yükselttik, Mete hoca da sarı kart gösterdi. 3 sarı kartım vardı, biliyordu herhalde, sağ olsun 4 sarı kart yaptı bizi. Rakip takım antrenörü benden daha çok itiraz etti ama ona sarı kart göstermedi" şeklinde konuştu.



