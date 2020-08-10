SERGEN YALÇIN VE ÇEBİ GÖRÜŞTÜ

"ELİMDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİM"

"ŞAMPİYONLUK KADROSU İSTİYORUM"

ÇEBİ: "TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

Beşiktaş'ın başına 1 Şubat'taki Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla geçen teknik direktör Sergen Yalçın, efsanesi olduğu takımda 15 lig maçında; 10 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Trabzonspor'un gelecek sezon için Avrupa Kupaları'ndan men cezası alması sonrasında sıralamayı üçüncü sırada bitirmelerine rağmen Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Kara Kartal'ın hocasında beklenti büyük...Geride bıraktığımız sezonun son maçında Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla geçtikleri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa, "Bu takıma en az 8-10 transfer lazım" diyen Sergen Yalçın, geçen hafta Başkan Ahmet Nur Çebi'yle bir görüşme gerçekleştirdi.Başkan'la beraber yeni sezonun planlamasıyla ilgili olarak fikir alışverişinde bulunan Yalçın'ın, "Mevcut kadrodan birçok ayrılık oldu." dediği öğrenildi.Yükümüz çok ağır' Teknik direktör Sergen Yalçın'ı görüşme sırasında dikkatlice dinleyen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Beşiktaş, ekonomik olarak belki de tarihinin en zor dönemi içerisinde. Ben ve yönetim kurulum, bu zorluğun bilincinde olarak göreve geldik. Yükümüz çok ağır. Ancak sportif başarıya da çok önem veriyoruz." sözlerini kullanarak hocasına güven verdiği bildirildi.