Sergen Yalçın: "Şampiyonluğu rakiplere ikram etmeyin"

Sergen Yalçın, Kayserispor mücadelesi öncesinde net konuştu. Dünkü idmanda oyuncularını etrafına toplayan Sergen Yalçın, şampiyonlukla ilgili konuştu.

Haber; Fanatik
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Sergen Yalçın: 'Şampiyonluğu rakiplere ikram etmeyin'
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24 Nisan 2021 10:25
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor mücadelesi için dün yapılan son idman öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, son haftalarda yaşadıkları puan kayıplarının şampiyonluk yarışındaki kredilerini tükettiğini söyleyerek kalan 6 maçın tamamında oyuncularından son derece dikkatli olmalarını istedi.

Sergen Yalçın, "Artık puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Tüm krediyi erkenden bitirdiniz. Şampiyonluk elimizde. Ya tüm maçları kazanıp şampiyon olacağız ya da kendi elimiz ile ikram edeceğiz. Rakiplerin aldığı sonuçlara göre bir yere varamayız. Kendi yolumuzu kendimiz çizmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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