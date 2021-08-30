Sergen Yalçın: "Şampiyon olamasaydık 1-2 sene kendimize gelemezdik"

Geçen sezon Galatasaray'dan averaj farkıyla şampiyonluğu alan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kaybetmeleri halinde 1-2 sene kendilerine gelemeyeceklerini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Şampiyon olamasaydık 1-2 sene kendimize gelemezdik'
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30 Ağustos 2021 23:20
Sergen Yalçın katıldığı canlı yayında geçen sezonki şampiyonluk yarışıyla ilgili yaşadıklarını anlattı.

En yakın rakipleri Galatasaray'dan şampiyonluğu averajla alan Sergen Yalçın, Fatih Terim'in tecrübe olarak kendisinden 100 kat üstün olduğunu belirterek şampiyon olamamaları durumunda 1-2 sene kendilerine gelemeyeceklerini söyledi.

Sergen Yalçın'ın konuyla ilgili sözleri şu şekilde: 

"Fatih hocaya bir şey olmaz. Yıllardır şampiyonluk yaşıyor zaten. Bizden çok daha tecrübeli. Benim de hocalığımı yaptı. Bizim 100 gömlek üzerimizde bir hoca tecrübe konusunda. Bunu söylemek lazım. Biz hayatımızda ilk defa büyük takım çalıştırıyoruz, şampiyonluk kupası kazanma noktasına geldik. Şampiyon olamasak köprüden atlayacağız o an. Kendimize 1-2 sene gelemezdik."

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