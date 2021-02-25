Sergen Yalçın, Salih Uçan'ı istedi

Rosier ile Ghezzal'ın bonservislerini almak isteyen yönetimden, Salih Uçan'ı da talep eden Sergen Yalçın'ın hedefi daha da hızlı bir takım kurmak

Haber; Sabah
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Sergen Yalçın, Salih Uçan'ı istedi
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25 Şubat 2021 09:01
Salih Uçan
Salih Uçan
Alanyaspor
Beşiktaş'ı bu sezon uçuşa geçiren isimlerden olan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservislerini almak için düğmeye basan yönetimin aklında bir isim daha var: Salih Uçan! Sabah Gazetesi'nde Ogün Şahinoğlu imzasıyla yer alan, Uçan takım planı" başlıklı haber şu şekilde...

Hızlı oyunlarıyla tam da Sergen Yalçın'ın sistemine uyum sağlayan iki yabancı oyuncu için nabız yoklamaya başlayan yönetim, Alanyaspor ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Salih Uçan'ı da kadrosuna katarak yeni sezonda da taraftarın gönlünü fetheden bir takım oluşturmanın peşinde

27 yaşındaki oyuncunun kulübünden yıllık 10 milyon TL istediği ancak bunun kabul görmediği öğrenildi. G.Saray'ın da peşinde olduğu futbolcu daha kimseye 'Evet' demezken, Sergen Yalçın da Salih için bir hayli ısrarcı.

Dorukhan'ın sözleşme yenilememesi, Atiba'nın da sezon bitiminde futbola devam edip etmeyeceğinin net olmamasından dolayı yönetim de tecrübeli futbolcu için hazırlıklarını yapmaya başladı.



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