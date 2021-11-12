Sergen Yalçın rotayı çizdi! Hedef 4'te 4...

Süper Lig'deki son 4 maçta 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine kadar yapacağı 4 maçta 4 galibiyet hedefliyor. Milli ara dönüşü oynanacak ilk 4 lig maçının önemine değinen Sergen Yalçın, F.Bahçe derbisine kadar 4'te 4 yapmaları gerektiğini söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın rotayı çizdi! Hedef 4'te 4...
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12 Kasım 2021 10:06
Beşiktaş'ta ilk hedef üst üste oynayacağı 4 maçı da kazanarak yeni bir seri yakalamak. Teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları milli arayı bir toparlanma fırsatı olarak görürken, geçen sezon da benzer süreçlerin yaşandığını ve takımın sezon sonunda mutlu sona ulaştığını hatırlattı. Takım içinde hava yavaş yavaş yeniden pozitife dönerken, Sergen Yalçın öğrencilerine hedefi çizdi.

Milli ara dönüşü oynanacak ilk 4 lig maçının önemine değinen Sergen Yalçın, F.Bahçe derbisine kadar 4'te 4 yapmaları gerektiğini söyledi. Sırasıyla oynanacak olan Alanya (D), Giresun, Kasımpaşa (D) ve Kayserispor maçlarında alınacak 12 puanın ardından derbiye moralli çıkacaklarının altını çizen genç hoca, uzun maratonda Trabzonspor'un ve diğer rakiplerin de puan kaybedeceğini sözlerine ekledi. 

 
 


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