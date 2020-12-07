Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninden yetişen oyuncuları arasında yer alan Rıdvan Yılmaz, geçen sezon aldığı formayı başarıyla taşımaya devam ediyor. 19 yaşındaki futbolcuya sürekli şans vererek gelişimine önemli katkı sağlayan teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa mücadelesinin ardından oyuncusunu onore etmeye devam etti.



Sergen Yalçın'ın, iyi bir maç çıkaran oyuncusuna, "Senden çok memnunum. Bu performansını devam ettirirsen A Milli Takım'ın EURO2020 kadrosunda sen de olursun" diyerek motive ettiği bildirildi.



ŞENOL GÜNEŞ DE DİLE GETİRİYOR



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadrosunda en çok sol bek bulma konusunda sıkıntı yaşadığını söylediği dönemde hem Beşiktaş hem de Türkiye U21 ekipleriyle çıkış yapan Rıdvan da kendisine görev verileceğine inanıyor.



Konuyla ilgili olarak Kasımpaşa maçı sonrası genç oyuncu da, "Şenol hocam ile daha önce çalıştım. Beni tanıyan bir hoca, ilk kez şans veren bir hoca. Burada iyi oynamaya devam edersem, A Milli Takım uzak bir hedef değil" demişti.



