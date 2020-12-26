Sergen Yalçın etkisi gün geçtikçe daha da belirginleşiyor, fark ortaya çıkıyor.Tecrübeli çalıştırıcı siyah-beyazlı kulübe imza attığından bu yana ligde 28 maçta toplam 57 puan topladı.Bu rakamla zirvede yer alan Sergen Yalçın, bir maç eksiğine rağmen en yakın rakibi Trabzonspor'dan 7 puan daha fazla toplarken Galatasaray'a 8, son şampiyon Başakşehir'e 9 ve Fenerbahçe'ye de 15 puan fark attı.Beşiktaş Hırvat stoper Dogagoj Vida, BB Erzurumspor maçında topukla fileleri havalandırdıktan sonra "Kariyerimin en güzel golü" demişti. Domagoj Vida'nın bu golü Avrupa basınında şimdiden, "2021 Puskas Ödülü adaylarından biri olması gerekli" şeklinde yorumlanıyor.