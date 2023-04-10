Sergen Yalçın rafta, yeni rota Vincenzo Montella

Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından önce Orhan Ak ile sezonu bitirmeyi amaçlayan Trabzonspor, olmayınca "yedek" hoca İhsan Derelioğlu ile yola çıktı.



Ancak Kasımpaşa yenilgisi, bordo-mavili yönetimi hızlandırdı.



SANCAK'TAN İZİN ALIP GÖRÜŞÜLDÜ



Sergen Yalçın'dan talepleri nedeniyle yumuşama bekleyen Trabzonspor Yönetimi, istediği karşılığı alamayınca, bu teknik adamı rafa kaldırdı. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin, Anadana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan izin alarak, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile de bir görüşme yaptığı öğrenildi.



İtalyan teknik adamın, Trabzonspor'un önerdiği 1 milyon 750 bin euroyu kabul ettiği, ancak gelişi için sezon sonunu işaret ettiği vurgulandı.



Bu arada yönetim de dün yaptığı açıklamada, teknik direktör konusunu kısa süre içinde gündemden çıkarmayı arzuladıklarını, gelecek sezon bütün kulvarlarda yarışacak bir takım kuracaklarını açıkladı.



İSTANBUL'DA KÖTÜ TABLO



Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da, kötü gidiş can sıktı. Bordo-mavililer, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 3 maçı kaybetti. Galatasaray'a ve Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Kasımpaşa karşısında da sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.









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