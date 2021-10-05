Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi
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05 Ekim 2021 20:21
Sivasspor maçında kırmızı kart gören Sergen Yalçın, "sportmenliğe aykırı hareketi" PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR (2-1) Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli teknik adama 36. madde uyarınca 1-3 maç arası ceza gelmesi bekleniyor.




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