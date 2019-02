"Aldığımız oyuncular çok hazır durumda değil"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, teknik direktörlük hayatında görev aldığı takımların alt sıralarda yer almasının stresli ve zor sezonlar kendisine yaşattığını söyledi.Yalçın, Cengiz Aydoğan Spor Tesisler'inde gazetecilere yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor ile iyi bir ivme kazandıklarını, ancak ligde henüz çok arzu ettikleri yerde olmadıklarını belirtti.Ligde kritik döneme girdiklerini dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:"Şu anda biz de takım olarak ikinci yarıya iyi başladık. Devre arası iyi bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Ama bu uzun bir süreç. İyi başlangıçlar, bir iki haftalık süreç için iyi, ama bizim için önemli olan bunun devamının gelmesi. Pozisyon olarak iyi bir noktadayız ama kesinleşmiş bir şey yok. Konumumuz hala riskli bir yerde. Oynayacağımız çok zorlu maçlar var. Şimdi iki tane deplasmana gideceğiz, onlar çok zorlu. Ligin kalanındaki süreç bizim için çok daha zorlu olacak."Sergen Yalçın, devre arasında istedikleri transferleri hemen hemen yaptıklarını kaydederek, şöyle devam etti:"Ama şöyle bir sıkıntımız var. Aldığımız oyuncular çok hazır durumda değil. Onları hazırlamak biraz zaman alacak. Örneğin Sural'ı aldık. Sural bir aydır antrenman yapmamış. Yeni yeni takıma uyum sağlıyor. Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz. 13 aydır futbol oynamamış. Dışarıda kalmış bir futbolcuydu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz. Çok uzun bir süreç geçirdi. Tekrar içeriye girmesi zaman alacak. Biz de ona zaman veriyoruz ve uygun olan zamanda kullanmaya çalışıyoruz. Steven Caulker'i aldık o da 6 aydır futbol oynamayan birisi. Yavaş yavaş Alanyaspor'a uyum sağlamaya başladı. Oyunun içerisine girmeye çalıştı. Ve son olarak Obi'yi aldık. Bir aydan beri sakat. Onun da tekrar oyuna dönmesi 2-3 haftayı bulacak. Aldığımız oyuncular iyi oyuncular, yetenekli oyuncular ama biraz diğer oyunculardan geri oyuncular. Bu sürede onlar, o aradaki zamanı kapatmaya çalışıyorlar, fizik güç olarak. Biz de adapte olduktan sonra onlardan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz."Sergen Yalçın, oyuncularının lige motivasyonunun iyi olduğunu ve takım olarak daha iyi duruma gittiklerini ifade ederek, kendilerini iki zor deplasmanın beklediğini söyledi.Bu hafta oynayacakları Göztepe maçının çok zor olacağını düşündüğünü anlatan Yalçın, "Göztepe takımı güçlü bir takım, oyunsal olarak iyi bir karakter ortaya koyuyorlar. Arkalarında ciddi bir taraftar var, büyük bir itici güç. İnanılmazlar. Bizim için kolay olmayacak ama ligde oynanacak her maç zor olacak. Keza ardından gelen Trabzon deplasmanı da zor. Bu maçlardan alacağımız skorlar, bizim bundan sonraki bakış açımızı, ligi nerede bitirebilirizin donelerini verecek. Ondan sonra oynayacağımız maçlar var. Hiçbiri kolay değil. Bu süreçte oyuncularımızı hazır tutmaya çalışıyoruz. Skor almalarını istiyoruz. Son oynadığımız maçlar da iyiydi. Her maçta mücadele etmelerini, çok koşmalarını istiyoruz. Motive olarak, fizik güç olarak hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Sergen Yalçın, teknik direktörlük hayatında her zaman zorluklar yaşayan takımlarda bulunmasını da değerlendirdi.Bu durumun kendisinin istediği bir şey olmadığını sadece olayların bu şekilde geliştiğini aktaran Yalçın, "Bu konuyla ilgili yapacak bir şey yok. Bazen sezon başı olmuyor, sezon ortasında başlıyoruz. Çok sıkıntılı bir süreçte görev alıyoruz. Çok tecrübeli olduk, bu süreçlerde görev almaktan. Yıllardır çalıştığımız takımların hepsi aynı pozisyonda olduğu için hep stresli ve zor sezonlar yaşıyoruz. Bu da bize çok ağır geliyor. Bu işten çok zevk almıyoruz ama işimiz bu. Bu şekilde çalışmak zorunda kalıyoruz." şeklinde konuştu.Çalıştığı takımlarda başarılı olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:"Ben hiç yardımcı antrenörlük yapmadım. Bu da hiç kolay değil. Bu da bana ve ekibime çok tecrübe kazandırdı. Çalıştırdığım yaklaşık 6 takım oldu. Bu tecrübeyi bu takımlarda kazandık. Biz bu pozisyonda çalışmanın ne olduğunu, nasıl planlama yapılması gerektiğini, stratejimizin ne olduğunu çok iyi öğrendik. Bunun da bundan sonraki teknik direktörlük hayatımda çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü çok zor süreçler geçirdik. Uyumadığımız akşamlar oluyor yani. Geçen sene Konyaspor'da 3 ay çalıştık, 3 yıl gibi geldi. O kadar zordu ki her hafta puan cetveline bakıyoruz, planlama yapıyoruz, maç maç strateji hazırlıyoruz. Aldığımız sorumluluk çok ağır. Bunun bilincindeyiz ama Allah'a şükür altından kalkmayı başardık. Bundan sonra da inşallah başarırız."