Sergen Yalçın, oyuncularından galibiyet sözü aldı

Üst üste beş mağlubiyet alan Beşiktaş'ta hedef Giresunspor'u yenerek temiz bir sayfa açmak. İşte yaşanan o gelişmeler...

Haber; Türkiye
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Sergen Yalçın, oyuncularından galibiyet sözü aldı
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27 Kasım 2021 13:34
Ligde ve Avrupa'da çıktığı son beş maçı da kaybeden Beşiktaş bu akşam kabus gibi gidişata evinde son vermek için sahaya çıkacak. Giresunspor'u misafir edecek olan siyah beyazlılar, hem galibiyeti hatırlamak hem de taraftarıyla barışmak istiyor. Daha da önemlisi Sergen Yalçın ve öğrencileri temiz bir sayfa açarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı olmak istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı toplantıda motive edici konuşmalar yaptı.

SİZE GÜVENİYORUM

Artık bahanelerinin kalmadığını ve yeniden yükselişe geçeceklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı "Camia ayağa kalkmamızı istiyor. Bu sadece benim elimde olan bir şey değil. Birlikte başaracağımızdan eminim çünkü sizin kalitenize ve yeteneklerinize güveniyorum. Artık sahada inanmayan, mücadele etmeyen oyuncu görmek istemiyorum" dedi.

Sergen Yalçın'ın konuşmasının ardından siyah beyazlı futbolcular da Giresunspor maçında galip geleceklerinin sözünü verdi. 

 

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