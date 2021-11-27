Sergen Yalçın, oyuncularından galibiyet sözü aldı

Ligde ve Avrupa'da çıktığı son beş maçı da kaybeden Beşiktaş bu akşam kabus gibi gidişata evinde son vermek için sahaya çıkacak. Giresunspor'u misafir edecek olan siyah beyazlılar, hem galibiyeti hatırlamak hem de taraftarıyla barışmak istiyor. Daha da önemlisi Sergen Yalçın ve öğrencileri temiz bir sayfa açarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı olmak istiyor.Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı toplantıda motive edici konuşmalar yaptı.Artık bahanelerinin kalmadığını ve yeniden yükselişe geçeceklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı "Camia ayağa kalkmamızı istiyor. Bu sadece benim elimde olan bir şey değil. Birlikte başaracağımızdan eminim çünkü sizin kalitenize ve yeteneklerinize güveniyorum. Artık sahada inanmayan, mücadele etmeyen oyuncu görmek istemiyorum" dedi.Sergen Yalçın'ın konuşmasının ardından siyah beyazlı futbolcular da Giresunspor maçında galip geleceklerinin sözünü verdi.