Sergen Yalçın olmazsa yabancı

Beşiktaş'ta iki adayın da teknik direktör için ilk adayı Sergen Yalçın. Ancak Yalçın ile anlaşma sağlanamazsa Adalı'nın planı yabancı teknik direktör.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın olmazsa yabancı
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26 Aralık 2024 08:27
Son güncelleme 26 Aralık 2024 08:31
Beşiktaş'ta başkanlık seçiminin heyecanı devam ederken, yeni teknik direktörün kim olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Adayların bir numaralı tercihi olarak Sergen Yalçın ismi dikkat çekiyor.

ZAMAN KAYBETMEYECEK

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı'nın teknik direktör planını netleştirdiği öğrenildi. Adalı'nın, daha önce takımı şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'ı ilk sıraya aldığı ve başkan seçilmesi halinde vakit kaybetmeden tecrübeli isimle görüşeceği ifade ediliyor. Adalı'nın, Yalçın ile 3 yıllık bir sözleşme imzalamayı planladığı ve teknik ekipte Serdar Topraktepe'ye de yer vereceği belirtiliyor.

SERGEN YALÇIN OLMAZSA...

Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanamaması durumunda izleyeceği alternatif planı da şimdiden netleştirmiş durumda. Yalçın ile bir pürüz yaşanması halinde, rotanın yabancı bir teknik direktöre çevrileceği ifade ediliyor.

YÜCEL CEPHESİNDE BELİRSİZLİK

Başkan adaylarından Hüseyin Yücel'in de teknik direktörlük için öncelikli hedefinin Sergen Yalçın olduğu belirtiliyor. Ancak Yalçın'ı ikna edememesi halinde nasıl bir yol izleyeceği konusunda net bir strateji ortaya koymaması, bu cephede belirsizliğin sürdüğüne işaret ediyor.

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