Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup'a inandı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kadrosunda sürprize imza atarak Oğuzhan Özyakup'a Galatasaray karşısında ilk 11'de görev verdi.



Son olarak Süper Lig'de 17. haftada Rizespor karşısında Oğuzhan Özyakup'u ilk 11'de görevlendiren Sergen Yalçın, tecrübeli futbolcuya olan güvenini gösterdi ve Galatasaray karşında Mensah'ı yedek kulübesine çekerek Oğuzhan ile maça başladı.



Oğuzhan'ın sezon başından bu yana çok çalıştığını ve istenen seviyeye yavaş yavaş geldiğini ifade eden Sergen Yalçın, "Oğuzhan'ın çalışmasından ve performansından memnumum. Bizim Oğuzhan'dan beklentimiz yüksek ve kendisi de bu beklentilerimizin farkında, potansiyeline inanıyoruz" dedi.



Oğuzhan Özyakup'un ilk 11'de oynadığı lig maçlarında Beşiktaş;



3-1 Trabzonspor

1-0 Yeni Malatyaspor

1-3 Gaziantep

6-0 Rizespor



