Sergen Yalçın öğrencilerini uyardı: 'Kaleyi gören şut çeksin'

Tecrübeli çalıştırıcı futbolcularından zorlu Denizlispor maçında hücum futbolu ve bol bol şut ksin istedi. Öte yandan aşil tendonundan sakatlanan Kevin Boateng'e akut tendinitis teşhisi kondu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Sergen Yalçın öğrencilerini uyardı: 'Kaleyi gören şut çeksin'
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20 Haziran 2020 10:45
Beşiktaş, bugün deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktör Sergen Yalçın takımından hücum futbolu istedi.

Son antrenmanda öğrencilerini uyaran Yalçın, fırsat bulanların ceza sahası dışından şut çekmelerini istedi. Başarılı çalıştırıcı "Eksik kadromuza rağmen savaşarak mücadele etmeliyiz. Eğer kaleyi görürseniz ceza alanına girmeden şut atmayı ihmal etmeyin" derken Lens ve Ljajic'le özel olarak ilgilendi.

KADRODA ÜÇ EKSİK

Sol aşil tendonu ağrısı nedeniyle çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda yer almayan Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konduğu bildirildi. Ganalı oyuncu Denizli maçı kadrosun alınmadı. Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida ve Dorukhan Toköz de Denizli'ye götürülmedi.



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