Sergen Yalçın: "N'Koudou kronik sakat"

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, N'Koudou'nun kronik sakat olduğunu dile getirdi.

Haber; Sporx.com
Sergen Yalçın: 'N'Koudou kronik sakat'
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06 Temmuz 2020 20:33
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, N'Koudou'nun kronik bir sakatlığı olduğunu ifade etti.

N'Koudou'nun bir haftadan bu yana antrenmanlara çıkmadığını dile getiren Yalçın, "N'Koudou sakatlığından dolayı antrenmanlara katılamadı. Kronik sakatlığı var sezon başından bu yana, mümkün olduğunca çok idareli kullanmaya çalışıyoruz. N'Koudou'nun oynamaması sadece benimle alakalı bir durum değil, sağlık kurulumuz da bu şekilde söylüyor" şeklinde konuştu.



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