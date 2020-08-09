Sergen Yalçın: 'Ndiaye'yi alabilirsek çok iyi olur'

N'Sakala ve Welinton transferlerinde imzaya kalan Beşiktaş'ta yeni hedef orta sahayı güçlendirmek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi'yle yaptığı görüşmede orta alanın göbeğinde güçlü ve çok koşan isimlere ihtiyaç olduğunu belirtti.Sergen Yalçın,ifadesiyle geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren Senegalli orta sahayı takımda görmek istediğini ilan etti.Mohammed Elneny konusunda da başarılı teknik adamın tavrı değişmedi. Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetimden Arsenal'la bir kez daha masaya oturup 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmasını bekliyor. Mısırlı orta saha, 1.5 milyon Euro'luk maaşla Beşiktaş'ta forma giymek istiyor.Bernard Mensah konusunda temaslar sürüyor. Başkan Çebi başarılı futbolcuyu senelik maaş ve Kayserispor'u oyuncu takasında ikna etmek için çabalarını sürdürüyor.