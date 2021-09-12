Sergen Yalçın: 'Michy Batshuayi belki 30 gol atar'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın , Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi.



"PJANIC BİLMEDİĞİ BİR İŞ YAPMIYOR"



Miralem Pjanic ile ilgili soruya yanıt veren Sergen Yalçın "Pjanic yabancı olduğu bir iş yapmıyor, sonuçta futbol oynuyor. Takıma alışır. Ne kadar kaliteli olduğunu gösterdi. Çok önemli bir transfer. Batshuayi de öyle. Alex'in sakatlığı bizi çok üzdü. Aldığımız oyuncular, mevcut oyuncularla güzel bir birliktelik yakalıyor" dedi.



"BELKİ 10 GOL, BELKİ 30 GOL ATAR"



"Michy Batshuayi kaç gol atar?" sorusunu da yanıtlayan Sergen Yalçın "Batshuayi kaç gol atar bilmiyorum. Forvet yani, işi gol atmak. Bu kadar önde oynayan bir takımda 15-20 atar herhalde bilmiyorum. Belki 10 atar, belki 30 atar. Yani bunu bilemem." ifadelerini kullandı.







