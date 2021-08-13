Sergen Yalçın: "Mert Günok yabancı olsa almazdık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Mert Günok ile anlaşıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sergen Yalçın: 'Mert Günok yabancı olsa almazdık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2021 23:39
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçı sonrasında Mert Günok transferini de açıkladı.

Türk kaleci takviyesinin mantıklı geldiğini belirten teknik adam, "Mert Günok değerli bir kaleci, Türk olması da önemli, yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert arasında kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir." dedi.

İKİ KULÜP ANLAŞMAYA VARDI

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, önceki gün Medipol Başakşehir Kulübü'ne gitti. Kulüp binasında Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Emre Kocadağ, transferle ilgili son pürüzleri giderdi.

Mert Günok için ilk olarak 2 milyon Euro bonservis bedeli isteyen eden Medipol Başakşehir, daha sonra talebini 1.5 milyon Euro'ya düşürmüştü. Beşiktaş son görüşmede 1,4 Milyon Euro teklif etti ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Beşiktaş ile anlaşma sağlayan 32 yaşındaki Mert Günok, siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.