Sergen Yalçın: 'Mert Günok yabancı olsa almazdık'

İKİ KULÜP ANLAŞMAYA VARDI

Volkan Demirel: "Beşiktaş'ın bu seneki en büyük transferi Salih Uçan. Bence en gereksiz transfer de Mert Günok oldu. Ersin şimdi yatarken 'Ben ne olacağım?' diye düşünecektir. " [📺beIN] pic.twitter.com/mNzvD8TTqv



— Sporx (@sporx) August 13, 2021

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçı sonrasında Mert Günok transferini de açıkladı.Türk kaleci takviyesinin mantıklı geldiğini belirten teknik adam, "" dedi.Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, önceki gün Medipol Başakşehir Kulübü'ne gitti. Kulüp binasında Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Emre Kocadağ, transferle ilgili son pürüzleri giderdi.Mert Günok için ilk olarak 2 milyon Euro bonservis bedeli isteyen eden Medipol Başakşehir, daha sonra talebini 1.5 milyon Euro'ya düşürmüştü. Beşiktaş son görüşmede 1,4 Milyon Euro teklif etti ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.Beşiktaş ile anlaşma sağlayan 32 yaşındaki Mert Günok, siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.