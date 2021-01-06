Sergen Yalçın: 'Mandzukic ile ilgileniyoruz'

Beşiktaş'ın Mandzukic'e teklifi 6 aylık oldu ve içinde çeşitli bonuslar yer aldı. Önerilen kontratta şampiyonluk bonusunun yüksek olduğu ifade edildi.



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Sahalara dönerek yeniden futbol oynamak ve yaza kadar form tutarak milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek isteyen Mandzukic'in Kartal'a sıcak baktığı belirtildi. Sezon başı 3 milyon Euro net maaşın yanı sıra imza parası isteyen golcü oyuncunun bu kez Beşiktaş'ın 1.5 milyon Euro maaş şartına yanaşması bekleniyor.



Temmuz ayından bu yana takımsız olan Mandzukic, fiziki açıdan kendisini sağlıklı tutmak adına özel antrenörlerinin uyguladığı programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.





Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bonservisi elinde olan Hırvat yıldız Mario Mandzukic'in transferi için görüşmeler yaptıklarını söyledi.Rizespor'u 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında konuşan Yalçın, "" dedi.Takviye istediğini de belirten teknik adam, "Alabilirsek tabii ki transfer istiyoruz, önümüzde daha çok maç var. Oyuncuların hepsini kullanıyoruz. Kadromuzu biraz daha genişletirsek bunun kimseye zararı olmaz. Şu anda transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz, önümüzde net bir şey yok. Şu gitsin, bu gelsin gibi söylemler doğru değil. Şu anda Hatayspor maçına konsantre olmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.