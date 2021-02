Sergen Yalçın: 'Malatya maçı farklı olacak'

Yeni Malatyaspor'un kaliteli forvetlere sahip olduğunu ve kontrataklara iyi çıkan bir takım olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Özellikle hücuma çıkarken dikkatli olmalıyız. İkinci ya da üçüncü bölgede temkinli oynamalıyız. Buralarda top kaptırırsak bize pahalıya mal olabilir" uyarısında bulundu.



Haftayı 3-0'lık Denizlispor galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, yarın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, dün gerçekleştirilen antrenman sonrasında oyuncuları ile bir toplantı yaparken, Malatya'nın çok bir deplasman olduğuna dikkat çekti.



Başarılı teknik adam, "Her maçı ayrı değerlendirmeliyiz. Denizlispor karşısında golleri erken bulup rahat kazandık ancak Malatya maçı farklı olacak. Rakibimiz çok tecrübeli ve etkili hücum oyuncularına ile çıkıyor. Kanatları ve bekleri kontralarda etkili. Bu nedenle riske girmeden oynamak zorundayız" dedi.



Yalçın ayrıca Malatya'da yardımlaşarak oynamaları gerektiğini belirtip, "Her zaman söylediğim gibi; savaşmak zorundayız. Malatya'da özellikle hücuma çıkarken dikkatli olmalıyız. İkinci ya da üçüncü bölgede temkinli oynamalıyız. Buralarda top kaptırırsak bize pahalıya mal olabilir. Ayrıca rakibin forvetlerine yakın markaj uygulamalı ve bir an bile boş bırakmamalıyız" diye konuştu.