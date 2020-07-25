Sergen Yalçın: 'Maçtan sonra konuşacağım'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı öncesinde siyah-beyazlı kulüpteki son durum hakkında önemli açıklamalar yaptı.



Burak Yılmaz, Kevin Prince Boateng ve Caner Erkin'in takımdan ayrılması hakkında konuşan Sergen Yalçın "Konuşulacak çok konu var. Bu hafta da olumlu geçmedi. Ayrılanlar oldu, bu da takımın üzerinde olumlu hava yaratmadı. Böyle olunca takımda sezon bitti, tatile gidiyoruz havası oluştu." dedi.



"MAÇTAN SONRA KONUŞACAĞIM"



Sergen Yalçın ayrıca "Maçtan sonra zaman ayırırsanız kulübün ekonomik durumu, ayrılan oyuncular ve yeni sezon kadro planlaması hakkında açıklamalar yapmak istiyorum. Basında çünkü benim haberim olmayan transfer haberleri de çıkıyor. İnsanları bu haberler yanıltmasın." diye konuştu.



Beşiktaş'ın başına geçtiği günden bu yana heyecanlı olduğunu söyleyen Sergen Yalçın "İlk geldiğim günden beri heyecanlıyım. Uzun yıllar formasını giydikten sonra gelip antrenörlük yapmak, taraftarların bu kadar sevgisi... İmza törenindeki o anlar, bizi heyecanlandırdı ve üzerimizde ne kadar baskı olduğunu hissettirdi." ifadelerini kullandı.



