Sergen Yalçın: 'Ljajic oynayacak durumda değil'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i neden oynatmadığı konusunda açıklamalarda bulundu.



Ljajic'in henüz ilk 11'de oynayabilecek durumda olmadığının altını çizen Sergen Yalçın, "Adem Ljajic sezon başından bu yana antrenman temposunun çok gerisinde ve şu anda maç oynayabilecek seviyede değil. Ljajic çok yetenekli bir futbolcu ama yetenek yetmiyor. Ljajic'in yerine daha hazır durumda oyuncuları tercih ediyoruz ama Ljajic'in de kısa bir süre içerisinde hazır duruma geleceğine ve kendisinden faydalanabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.



