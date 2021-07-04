Sergen Yalçın, Ljajic'i istemiyor

Sergen Yalçın'ın "Kadroda istemiyorum" dediği Adem Ljajc'ten kendisine kulüp bulması istendi. Ljajic kalırsa kadro dışı bırakılacak

Haber; Türkiye
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Sergen Yalçın, Ljajic'i istemiyor
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04 Temmuz 2021 13:52
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e yol göründü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la gelecek sezon için yapılan kadro değerlendirilmesinde Ljajic'in üzeri çizildi.

Sergen Hoca'nın, Ljajic için "İhtiyacım yok. Gönderilsin" raporu vermesi üzerine yönetim Boşnak asıllı oyuncuya kapıyı gösterdi.

Beşiktaş'a iki sezon önce 6,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Ljajic'in kendisine kulüp bulması gerektiği söylendi.

29 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli de istenmeyecek.


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