Sergen Yalçın listeyi verdi; İki stoper ve iki forvet

Sezonu üçüncü sırada bitirerek, UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanan, Trabzonspor'un ceza durumuna göre de Şampiyonlar Ligi için ön eleme turu oynayacak olan Beşiktaş'ta, yönetim ve teknik heyet dün tesislerde bir araya geldi.



Yeni sezon planlaması için uzun süre karşılıklı fikir alış verişinde bulunulan toplantıda, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gitmesini istediği oyuncuların listesini yönetime teslim ettiği öğrenildi. Önümüzdeki sezon için sil baştan bir takım kurmak isteyen siyah-beyazlı teknik adamın, kulübün ekonomik imkanları doğrultusunda güçlü bir kadro oluşturulmasını talep ettiği belirtildi.



Futbol takımının toplam bütçesini 25-30 milyon euroya düşürecek olan siyah-beyazlı yöneticilerin, imkanlar ölçüsünde en kaliteli kadronun kurulması konusunda Sergen Yalçın'a güvence verdikleri kaydedildi. Yöneticiler ve Yalçın'ın şampiyonluğa oynayacak bir ekip için görüş birliğine vardıkları da aktarıldı.



Toplantıda Ersin Destanoğlu'ndan memnun olduğunu belirterek, yabancı kaleci istemediğini bir kez daha dile getiren Sergen Yalçın'ın, stoper ve golcü transferinin çok önemli olduğunu ifade ettiği de vurgulandı. Yalçın'ın iki stoper ve iki golcünün alınması için talepte bulunduğu iddia edildi.



