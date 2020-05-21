Sergen Yalçın listesini sonra kuracak

Beşiktaş'ta dış transfer harekatı için bekleme kararı alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularla yapılacak maaş pazarlığı ve yeni sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonuçlara göre transfer listesini yenileyecek.

Haber; Sabah
Sergen Yalçın listesini sonra kuracak
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21 Mayıs 2020 10:22
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, başta kaleci olmak üzere tüm transferler için bekleme kararı aldı. Sabah'ın haberine göre; 47 yaşındaki çalıştırıcı, yeni sezon öncesinde yönetimin bazı isimlerle masaya oturup indirim talep edecek olması, yabancı oyuncuların bir bölümü ile yolların ayrılacak olması ve takımın kadrosunun büyük ölçüde değişmesi ihtimali nedeniyle adımlarını ağırdan alacak.

Yönetimin yapacağı planlamanın ardından mali şartların durumuna göre ortaya çıkacak tablo sonrasında Yalçın da transfer hamlelerini yapacak.

HOCANIN İSTEMEDİĞİ ALINMAYACAK

Daha önce 4 transfer yapılması planlanırken ayrılacak isimlerin mali durumuna göre bu sayı daha da artabilir. Yönetimin "Hocanın istemediği hiçbir futbolcu alınmayacak" düşüncesi de Yalçın'ın önemli kozlarından.

Siyah-beyazlı teknik adamın, yönetime, "Önce sizin yapacağınız görüşmelerden çıkacak sonuçları görmek isterim. Kim gidecek, kim kalacak belli olsun, transferi ondan sonra görüşelim" dediği ifade edildi.

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