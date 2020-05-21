Sergen Yalçın listesini sonra kuracak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, başta kaleci olmak üzere tüm transferler için bekleme kararı aldı. Sabah'ın haberine göre; 47 yaşındaki çalıştırıcı, yeni sezon öncesinde yönetimin bazı isimlerle masaya oturup indirim talep edecek olması, yabancı oyuncuların bir bölümü ile yolların ayrılacak olması ve takımın kadrosunun büyük ölçüde değişmesi ihtimali nedeniyle adımlarını ağırdan alacak.Yönetimin yapacağı planlamanın ardından mali şartların durumuna göre ortaya çıkacak tablo sonrasında Yalçın da transfer hamlelerini yapacak.Daha önce 4 transfer yapılması planlanırken ayrılacak isimlerin mali durumuna göre bu sayı daha da artabilir. Yönetimin "Hocanın istemediği hiçbir futbolcu alınmayacak" düşüncesi de Yalçın'ın önemli kozlarından.Siyah-beyazlı teknik adamın, yönetime, "Önce sizin yapacağınız görüşmelerden çıkacak sonuçları görmek isterim. Kim gidecek, kim kalacak belli olsun, transferi ondan sonra görüşelim" dediği ifade edildi.