Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısında kazanılan zaferin tüm futbolculara ait olduğunu belirtirken, "Sizlerle gurur duyuyorum" diyerek soyunma odasında takımı kutladı.



Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'a takımdaki havayı anlatan Yalçın'ın "Futbolcularım limitleri zorlayarak oynuyorlar. Onlara Beşiktaş'ta özel oyuncu olduklarını anlattım. Beşiktaş'ta bulunmamızın amacının 118 yıllık tarihin çıtasını yükseltmek olduğunu yaşadıkları acıları yaşayıp birlikte zaferlere gideceğimizi hatırlattım" dediği öğrenildi.



TAKIM İZNİ HAK ETTİ



Hafta sonunda Fenerbahçe ile derbi maçı olmasına rağmen dünkü antrenmanı tüm futbolcuların istediği üzerine iptal ettiğini de vurgulayan 48 yaşındaki çalıştırıcı sözlerini şöyle tamamladı "Futbolcu vücudunu çok iyi tanır. Dinlenecekse dinlenir. Çalışacaksa çalışır. Başakşehir maçında büyük efor sarf ettiler ve izni hak ettiler. Antrenmanlarımıza bugünden itibaren başlayarak rakibimizin sistemi üzerinden toplantı yapacağız. Fenerbahçe karşılaşması bizim için en önemli maçlardan biri. Çünkü rakibimizde çok yönlü ve teknik oyuncular var. Önlemlerimizi alarak güzel futbol ve bol gol izlettireceğiz."



