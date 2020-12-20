Sergen Yalçın: "Ligin seyrini değiştirebiliriz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu

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Sergen Yalçın: 'Ligin seyrini değiştirebiliriz'
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20 Aralık 2020 12:17
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor maçı öncesi oyuncularını uyardı

Kesinlikle puan kaybı istemediğinin altını çizen usta hoca, "Erzurum'un alt sıralarda olması sizi yanıltmasın, rehavete kapılmayın. Denizi geçtik derede boğulmayalım. Yeni bir seri yakalayabilirsek ligin seyrini değiştiririz" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcının ayrıca antrenmanın ardından savunma oyuncuları ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

GELECEĞE BAKALIM

Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetine imza atmak için gittiği Aytemiz Alanyaspor deplasmanından puansız ayrılan Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın maçtan sonra, "Geçmişe takılmadan, geleceğe bakalım" dediği ortaya çıkmıştı

Yöneticilerle yaptığı görüşmede bazı hakem kararlarını değerlendiren Sergen Yalçın'ın, "Saha içinde biz elimizden geleni yaparız. Bu maçta yenilmiş olabiliriz fakat bu sezon oyuncularıma çok güveniyorum. Çok özverili oynuyorlar. Bizim tek endişemiz son haftalarda aleyhimize yapılan hakem hataları. Puan kaybettiğimiz maçlardaki bazı hakem hataları çok kritikti" diye konuştuğu öğrenildi. 



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