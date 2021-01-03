Sergen Yalçın: "Liderlik çok önemli"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com
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Sergen Yalçın: 'Liderlik çok önemli'
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03 Ocak 2021 18:34
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının öncesinde açıklamalarda bulundu.

Liderlik maçına çıktıklarını söyleyen Yalçın, "Lider olmak önemli. Uzun süredir o bölümü görmedik. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçın veya bundan sonraki maçların kazanma açısından farkı yok. Her maçı kazanmak istiyoruz. Lider olmak çok önemli. Önce kazanmak lazım." dedi.

Kayserispor'un kaliteli bir takımı olduğunu vurgulayan teknik adam, "Kayserispor da iyi oynuyor. Şanssız maçlar kaybettiler, kazanabilirlerdi. Şans faktörü de önemli futbolda. Kayserispor güç anlamında iyi ve iyi oyuncuları var. Ligin devamında bunu göstereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Eksiklere değinen genç hoca, "Rachid ve Aboubakar gibi önemli, skor yapabilen iki oyuncumuz yok. Herkesin eksiği oluyor bu dönemde. Oynayanlar, yerini kapatacak kapasitede. İyi hazırlandık, iyi yoldayız. Umarım iyi bir maç olur." diye konuştu.



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