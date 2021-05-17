Sergen Yalçın: 'Kupa finalini ara vermeden oynatmak sağlıklı değil'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor ile oynayacakları Türkiye Kupası final maçı öncesinde konuştu ve çok yoğun fikstürde oynadıklarını belirtirken, "Biz ile bazen kulübede otururken 'Yine mi maç var' diyoruz, o kadar çok maç oynadık. Oyuncuların durumunu siz düşünün." mesajını yolladı.



Oyuncularının şampiyonluk için karakter koyduğunu söyleyen Yalçın, "Çok zor süreç geçirdik, herkes için ciddi sıkıntılar yaşandı, tarihin en uzun sezonu oldu. Yaşanan oyuncu kayıpları, özellikle ligin son döneminde 6-7 eksikle oynamak sıkıntılıydı ama sonunun böyle olması bizi çok mutlu etti. Oyuncularım karakter koydular ama oyuncularım sahadaki savaşmalarıyla, hem oyunsal anlamda, hem mücadele anlamında hak ettiği bir şampiyonluğu getirdi." dedi.



Antalyaspor ile oynayacakları kupa finali hakkında konuşan başarılı teknik adam, "Sezon başlangıcında hep planladığımız şey, iki tane ayrı yol var, bir lig, bir kupa, biz iki ayrı yolda da sonuna kadar hedefin içinde kalalım dedik. Sezon sonunu iki kupada da görmek istedik. Büyük takımlarda erken kopmalar sıkıntılı süreç yaratabiliyor. Sonuna kadar gidebilirsek, hedefe giden yoldaki arzumuzla kalmamız değerliydi. Ligde hedefe ulaştık, şimdi ikinci hedefimiz var. Antalyaspor ile zor bir final maçı oynayacağız. İnşallah orada da kupayı alıp iki kupayla sezonu tamamlamak istiyoruz. Son Göztepe maçı çok stresliydi, onun 3 gün sonrasında böyle bir kupa maçı, ara vermeden oynatmak çok sağlıklı değil. Oyuncularımız 2 gündür antrenman yapmıyor, sakat ve eksiklerimiz çok fazla ama yine elde olan oyuncularımız en iyisi için mücadeleyi verecekler." ifadelerini kullandı.



"IZDIRABI, ACIYI 2 GÜNDE ATAMAZLAR"



Zor bir maça çıkacaklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Verdiğimiz mücadeleyi doğal olarak sonuçlandırmak istiyoruz. Emeğin karşılığını alma müsabakası bu maç. İzleyiciyi tatmin edecek bir oyun istiyoruz. Camiamız tarafından kazanılacak bir kupa, ikinci bir kupa bizi çok mutlu edecektir ama kolay olacağını zannetmiyorum. Şampiyonluk kutlamaları, bütün sezonun yoğunluğunu oyuncuların atmaları, çektikleri ızdırabı, acıyı 2 günde dışarı atmaları mümkün değil. O yüzden bizim açımızdan çok zor bir maç olacak ama elimizden geldiğince hazırlanmaya çalışacağız." diye konuştu.



Kontrollü oynayacaklarını belirten antrenör, "Kupa finali tek maç, 120 dakika ya da penaltı. Oyunun tamamında stratejimizi çok uygun şekilde uygulamamız gerekiyor. Ersun hoca ve ekibi özellikle işin savunma tarafını iyi yaptı, bunu iyi yapan bir ekibe karşı oynayacağız. Saha içinde nasıl bir organizasyon yapmamız gerekiyorsa öyle oynayacağız. Bazı şeyleri riske atmak istemiyoruz, biraz daha akıllı bir oyun anlayışıyla almamız gereken bir kupa daha var, ne gerekiyorsa yapacağız." mesajını verdi.



Oyuncuların maçın bilincinde olduğunu kaydeden Sergen Yalçın, "Şu ana kadar hazırlık yapamadık. Artık bazı düşüncelerden kurtulmamız lazım. Kazandığın zaman konsantre oldun, kazanamadığında yok şampiyonluktu, rehavetti. Oyuncuların maçın kıymetini, değerini zaten biliyor, bizim ekstra bir motivasyon vermemize gerek yok. Kazanırız, kaybederiz ayrı konu ama oyuncularımız çıkıp ne yapması gerekirse yapacaktır, şüphemiz yok." dedi.



