Sergen Yalçın: 'Kulübeye bakınca vazgeçtim'

KULÜBEYE BAKTIM, VAZGEÇTİM

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, sakat ve cezalı futbolcuların çokluğundan dolayı ideal kadrolarını yakalamakta çok zorlandıklarını ifade etti."İdeal 11'imizi kuramıyoruz gibi görünse de oynayan oyuncuların hepsi oynama ihtimali yüksek oyuncular. İdeale yakın bir kadro var. Josef, Hasic, Töre, Nkoudou olacak. Tam kadro olsak daha alternatifli bir kadromuz olur. Bugün Rachid'i oyundan almayı düşündüm. Hazır gelmedi bize. Baktık yani saha kenarında koyacak oyuncu yok. Oyuncu değiştiremedik ve Rachid'i oyunda tutmak zorunda kaldık. Zaman zaman böyle problemler oluyor. Takım şu an yüzde 60-70 civarında hazır. "