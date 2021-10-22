Sergen Yalçın kulübeden verim alamıyor

Süper Lig'deki son maçında Başakşehir'e mağlup olan Beşiktaş, pazartesi günü ise derbide Galatasaray'ı konuk edecek.



Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; sezona iyi başlasa da son 4 haftada sadece bir kez kazanabilen siyah-beyazlılarda sonradan oyuna giren isimlerin verimsizliği dikkat çekiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, ligdeki 9 maçta şu ana kadar toplam 40 oyuncu değişikliği yaparken kulübeden gelen isimlerin attığı gol sayısı sadece 4 oldu.



Yenilerden bir tek Teixeira



Beşiktaş'ın ligde attığı 18 golün, sadece 4'ünü atan kulübedeki isimlerden fileleri bulan tek yeni transfer ise Alex Teixeira oldu. Kartal'da Kenan Karaman ve Salih Uçan ise henüz gol kaydedemedi.



Sonradan oyuna girenlerden 4 gollük katkı



Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 3-0 (5 değişiklik)

- Larin: 69'da girdi, 90'da attı



Antalyaspor - Beşiktaş: 2-3 (5 değişiklik)

- Rıdvan 37'de girdi, 49'da attı.

- Ghezzal 46'da girdi, 76'da attı



Altay - Beşiktaş: 2-1 (3 değişiklik)

- Güven Yalçın 32'de girdi, 47'de attı



Başakşehir - Beşiktaş: 3-1 (3 değişiklik)

- Alex Teixeira 46'da girdi, 59'da attı





İLGİLİ VİDEO