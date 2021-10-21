Sergen Yalçın: "Kornerden 3 gol mü yenir?"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncuları Sporting maçındaki hatalar için uyardı, derbi için moral verdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Sergen Yalçın: 'Kornerden 3 gol mü yenir?'
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21 Ekim 2021 09:59
Sporting Lizbon karşısında alınan yenilginin ardından Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın çalışma öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Defansif bölgede yardımlaşmadan uzaklaştıklarına dikkat çeken Sergen Yalçın hem uyarılarda bulundu hem de takıma moral verdi:

'KORNERDEN 3 GOL YENiR Mi?'

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre Sergen Yalçın, futbolcularına "Antrenmanlarda uyguladıklarımızı sahaya yansıtamıyoruz. Bizim yapmak istediklerimizi rakibimiz gerçekleştirdi. Gol bir şekilde yeriz ama kornerden 3 gol yenir mi? Kahrolduk ancak dersler çıkaralım. Beşiktaş'ı yine düzlüğe ve başarıya bizler çıkaracağız." şeklinde konuştu.


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