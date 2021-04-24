Sergen Yalçın: 'Korkmuyoruz, iki kupayı da istiyoruz'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçından önce açıklamalarda bulundu ve kimseden korkmadıklarını ifadre etti.



Beşiktaş'taki eksik futbolcular hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Eksiklerin konuşulmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Biraz fazla oldular. Ana kadro bozuldu. Ortaya koyduğumuz şablon değişti. İdeal kadro oynayamıyoruz. Yerler değişti, performanslar da değişti. İlk 4-5 hafta kötü gittiğimizde milli maç arasından sonra iyi oluruz demiştim. Oturttuk şablonu ve iyi gittik. Eksikler olmaya başladı. Son milli maç arasından sonra beklemediğimiz sıkıntılar oldu. Ben hep bu nisan ayını işaret etmiştim. Tam kadro olabilirsek çok daha iyi olur diye düşünmüştüm ama olmadı. Futbolda bunlar var. Sakatlar var diye ahlanıp vahlanmayız. 11 oyuncu çıkıyoruz. Eksik yok" dedi.



Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Sergen Yalçın, "Oynayan oyuncuların ne yapacağı önemli. İsteği arzuyu sahada göstermeleri lazım. Bazen işler futbolda ters gidebilir. Şampiyonluklar kazanıp kaybedilir. Beşiktaş olarak ilk defa şampiyonluk kazanmayacağız. Ne de ilk defa şampiyonluk kaybederiz kaybedersek. Biz ne şampiyonluklar kaybettik. Bunları anlatmayayım burada. Algı yapıyorlar. Stres oldu falan diyorlar. Stres yok. Felaket tellalığı yapmak yerine destek olsunlar. Hiçbir şey olmaz bize. Çıkar aslanlar gibi oynar kazanırız" şeklinde konuştu.



Atiba ve Larin hakkında da konuşan Sergen Yalçın, "Atiba dün de sakatlığı vardı. Alt adalesinde problem var. Bundan sonrasını kaybedebiliriz. Larin'i de kullanabiliriz ama oynatsak sezonu kapatacak. Önümüzde 5 maç, 1 kupa maçı var. Oyuncuları kaybetmek istemiyoruz. Çok maç oynadılar. Fark etmez, evelallah çıkar kazanırız. Korkmuyoruz, iki kupayı da istiyoruz" ifadelerini kullandı.



