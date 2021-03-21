Sergen Yalçın: "Kazanmak için ne gerekirse yaparız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Kazanmak için ne gerekirse yaparız'
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21 Mart 2021 18:20
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesinde konuştu.

Kazanmak için oynayacaklarını belirten teknik adam, "Bizim için çok değerli bir müsabaka. Hem derbi, hem de puan cetveline baktığımız zaman iki tarafın da farklı hikayeler beklemesi bu maçın sonucuna göre. O tarafı çok önemli. Derbiler kolay olmaz. 3 ihtimale açıktır. İyi hazırlandık. İki ağır maç oynadık. İyi durumdayız. Sakatımız bir tek Gökhan. Tam takım antrenman yaptık. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız." dedi.

Her maça hazırlandıkları gibi hazırlandıklarını söyleyen teknik adam, "Oyuncularımız hep mutlu. Birbirlerini seviyorlar. Nasıl hazırlanmamız gerekiyorsa ona göre hazırlandık. Diğer maçlara nasıl hazırlanıyorsak öyle hazırlandık." ifadelerini kullandı.



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