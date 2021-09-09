Sergen Yalçın: "Kazanarak devam edelim"

Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncularına milli arada moral veriyor.

, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Kazanarak devam edelim'
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09 Eylül 2021 11:55
Beşiktaş, Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ederken Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncularını milli arada motive ediyor.

Milli takımlara giden futbolcuların dışındaki isimlerin yer aldığı antrenmanda ekibiyle birlikte analizler yapan Yalçın, galibiyet serisi hedefliyor.

Yalçın, "Milli ara bitti. Artık herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirsin. Puan kaybı yaşamadan yolumuza devam edelim. Beşiktaş'a yakışır bir şekilde futbolumuzu oynayalım" dedi.


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