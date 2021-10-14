Sergen Yalçın kararını verdi: Larin mi, Güven mi?

Altay deplasmanında sonradan oyuna girip takımının tek golünü atan, Sivasspor mücadelesindeki dublesiyle siyah beyazlılara zaferi getiren isim olan 22 yaşındaki Güven Yalçın'ın cumartesi günü Başakşehir'e karşı da 11'deki yerini alacağı öğrenildi.

Haber; Hürriyet
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Sergen Yalçın kararını verdi: Larin mi, Güven mi?
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14 Ekim 2021 08:38
Beşiktaş'ta sakatlıktan dönen oyuncuların forma giyebilecek olması teknik heyeti sevindirirken Başakşehir karşısında iyileşen Cyle Larin'in mi yoksa son maçların yıldız ismi Güven Yalçın'ın mı forma giyeceği merak konusu oldu.

Bu sezon 5 lig maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Larin, uyluk sakatlığı nedeniyle ligdeki Altay ve Sivas karşılaşmalarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçında görev alamadı.

2 MAÇTA 3 GOL ATTI

22 yaşındaki Güven ise önce Altay maçında sonradan oyuna dahil olup takımının tek golünü attı, 11'de sahaya çıktığı Sivas maçında ise takımının 2 golünü ağlara göndererek zaferi getiren isim oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın cumartesi günkü mücadelede son 2 karşılaşmada verilen şansları iyi değerlendiren Güven Yalçın'ı tercih etmesi, Kanadalı futbolcunun ise oyunun 2. bölümünde şans bulması bekleniyor. 

 

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