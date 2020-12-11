Sergen Yalçın karar verecek: Larin ve N'Koudou

Beşiktaş bu sezon eksikler yüzünden en çok sıkıntıya giren takımlardan biri olmuştu. Covid-19, sakatlar ve cezalılar teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon başından itibaren bir türlü yakasını bırakmamıştı. Siyah-beyazlılar hem saha sonuçlarıyla hem de oyuncuların takıma geri dönmesiyle iyileşme dönemi yaşarken bu sezon ilk defa bolluktan yana sıkıntıyla karşı karşıya. N'Koudou'nun sakatlığı sebebiyle sol kanatta görev verilen Cyle Larin bulduğu bu şansı çok iyi kullanmış ve takımın en golcü ismi hâline gelmişti.



Larin formda

Kanadalı oyuncunun cezalı duruma düştüğü geçen hafta N'Koudou da ilk on bire dönmüş ve 3-0 kazanılan Kasımpaşa maçındaki futboluyla da göz doldurmuştu. Elinde sol kanatta forma verebileceği iki hazır isim bulunan Sergen Yalçın tatlı bir sıkıntı içine düşmüş durumda. Tecrübeli çalıştırıcı orijinal bir sol kanat olan N'Koudou ile normalde santrforda görev yapmasına rağmen solda form tutturan Larin arasında tercih yapmakta zorlanıyor. Yalçın, son iki taktik çalışmasında oyuncuların durumuna göre kararını verecek.



Alanya'ya bol şut atın!

Pazar günü lider Alanyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta dün yapılan idmanda şut çalışmasına ağırlık verildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncularından Alanyaspor maçında bol bol şut çekmesini istediği öğrenildi.



