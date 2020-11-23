Sergen Yalçın: 'Kaleci transferi yapmayacağım'

Sergen Yalçın, ASpor canlı yayınına katıldı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.



MİLLİ ARA BİZE YARAMADI



Kağıt üzerinde favori olmanın hiçbir anlamı olmadığını ifade eden Sergen Yalçın, " "Milli maç arasını çok sağlıklı geçirmedik, iki haftadır 10 kişi idman yapıyorduk ve bize pek yaramadı milli takım arası. Bazı futbolcularımızın fizik durumları kötü ve onları hazırlamaya çalışıyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Futbol maçları oynanmadan kazanılmaz. Futbolcuların sahada göstereceği mücadele ve ortaya koyacağı karakter çok önemli. Kağıt üzerinde favori olmanın anlamı yok. Başakşehir karşısında aldığımız galibiyet bizim açımızdan özgüven açısından da çok önemliydi. Çok ciddi kadro değişikliği yaşadık, yeniden bir yapılanma içerisindeyiz ve yeniden bir takım olarak normalleşmeye çalışıyoruz" dedi.



CYLE LARIN'İN PERFORMANSI



Larin'in performansı hakkında da konuşan Sergen, "Takımın içerisinde bir şeyler yaratmak zorundayız. Bazen değişik hamleler yapıyoruz, Larin'i kanatta hiç düşünmüyorduk ama oyuncunun mücadelesi, istek, arzusu ve çalışması bizim Larin üzerinde daha fazla durmamızı ve alternatif bölge aramamızı sağladı. Defansif orta saha ne demek, böyle bir şey yok. Ofansif orta saha ne demek mesala?" ifadelerini kullandı.



ADEM FİZİKSEL OLARAK İYİ DEĞİLDİ



Adem Ljajic hakkında da konuşan Sergen, "Adem Ljajic sezon başında sakatlandı ve aylardır antrenman yapamıyor; Adem'in öncelikle antrenman yapabilir hale gelmesi gerekiyor. Futbolcuların çok fazla üzerine gitmemek gerekiyor, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Adem Ljajic için yetensiz bir futbolcu diyebilir misiniz? Yeteneksiz değil ancak artık fiziksel olarak yeterli olmayan futbolcular tercih edilmiyor. Adem'in oynaması için çalışması ve fiziksel olarak iyi duruma gelmesi gerekiyor. Ljajic oynamadığı için psikolojik olarak da iyi durumda olmayabilir. Ljajic yeterki oynamak istesin, mücadele etsin; mücadele etsin ve bizden formayı istesin ki biz de Ljajic'e o formayı verelim" dedi.



KALECİ TRANSFERİ YAPMAYACAĞIZ



Kaleci transferi yapmayacaklarını açıklayan Sergen Yalçın, "Gençlerin önünü açalım diyorsunuz, gençleri oynatın diyorsunuz, iki tane genç kaleciyle oynuyorum sonra diyorsunuz ki kaleci transferi yapın, nasıl olacak? İki genç kalecimiz var ama iki kaleci transfer yapsak bunun maliyetine bir bakın! Sonucu ne olursa olsun, iki genç kalecime de güveniyorum. Kaleci transferi yapmayacağım. İki genç kalecim olmazsa 16 yaşındaki kalecim Emre'yi oynatacağım." dedi.



