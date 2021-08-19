Sergen Yalçın, kale için kararını verdi!

Beşiktaş'ta, Mert Günok transferinin ardından kaleyi kimin koruyacağı merak konusu olmuştu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın, kale için kararını verdi!
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19 Ağustos 2021 10:21
Beşiktaş, Başakşehir forması giyen milli kaleci Mert Günok'u renklerine bağladığını duyurmuştu. Bu transferin ardından siyah-beyazlıların kalesini kimin koruyacağı merak konusu oldu.

Takvim'de yer alan habere göre; teknik direktör Sergen Yalçın, Mert Günok transferi sonrasında kalede değişiklik yapmayı düşünmüyor. Tecrübeli teknik adam, Gaziantep deplasmanında yine Ersin Destanoğlu'na kaleyi emanet edecek.

Geride bıraktığımız sezon oynanan maçların büyük çoğunluğunda görev yapan genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu. 


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