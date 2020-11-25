Sergen Yalçın: 'Kadıköy'de kazanacak gücümüz var!'

Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmanın kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.
Fenerbahçe'nin sezona flaş transferlerle girdiğini ve iyi bir takım olduklarını ifade eden Yalçın, "Derbiler hiçbir zaman maçtan önce kazanılmaz. Hafta başından beri tüm planlarımızı galibiyet üzerine kuruyoruz. Fizik gücü iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sonuçta bu ligde herkes herkesi yenecek güçte." dedi.
Sergen Yalçın, "Ben ekibime güveniyorum. Temposu ve mücadele gücü yüksek bir derbi olacak. Kadıköy'den zaferle dönmek için futbolun tüm güzelliklerini sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'IN KOZU CYLE LARIN
Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin son 4 maçta 4 gol atarak siyah beyazlı ekibin en önemli gol silahı olmuştu. Kanadalı futbolcu Fenerbahçe maçı öncesinde de iddialı konuştu.
Larin, "Kendimi fizik ve mental anlamda her geçen hafta daha iyi hissediyorum. Fenerbahçe maçı bizim için çok özel olacak. Eksiklerimiz var ama kaliteli bir tkaımız. Derbide de gol atarak Beşiktaş'ın galibiyetinde pay sahibi olmak istiyorum." dedi.
Fenerbahçe'nin sezona flaş transferlerle girdiğini ve iyi bir takım olduklarını ifade eden Yalçın, "Derbiler hiçbir zaman maçtan önce kazanılmaz. Hafta başından beri tüm planlarımızı galibiyet üzerine kuruyoruz. Fizik gücü iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sonuçta bu ligde herkes herkesi yenecek güçte." dedi.
Sergen Yalçın, "Ben ekibime güveniyorum. Temposu ve mücadele gücü yüksek bir derbi olacak. Kadıköy'den zaferle dönmek için futbolun tüm güzelliklerini sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'IN KOZU CYLE LARIN
Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin son 4 maçta 4 gol atarak siyah beyazlı ekibin en önemli gol silahı olmuştu. Kanadalı futbolcu Fenerbahçe maçı öncesinde de iddialı konuştu.
Larin, "Kendimi fizik ve mental anlamda her geçen hafta daha iyi hissediyorum. Fenerbahçe maçı bizim için çok özel olacak. Eksiklerimiz var ama kaliteli bir tkaımız. Derbide de gol atarak Beşiktaş'ın galibiyetinde pay sahibi olmak istiyorum." dedi.