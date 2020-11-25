Sergen Yalçın: 'Kadıköy'de kazanacak gücümüz var!'

BEŞİKTAŞ'IN KOZU CYLE LARIN

Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmanın kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.Fenerbahçe'nin sezona flaş transferlerle girdiğini ve iyi bir takım olduklarını ifade eden Yalçın, "" dedi.Sergen Yalçın,." ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin son 4 maçta 4 gol atarak siyah beyazlı ekibin en önemli gol silahı olmuştu. Kanadalı futbolcu Fenerbahçe maçı öncesinde de iddialı konuştu.Larin, "K." dedi.